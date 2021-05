Tragedia a Pisa, un bambino di 11 anni si spara con la pistola del padre carabiniere (Di sabato 22 maggio 2021) Una Tragedia familiare ha scosso Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa: il figlio undicenne di un carabiniere è morto nella sua abitazione dopo essersi sparato un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza del padre. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio non appena è giunta la richiesta di soccorso dall’appartamento dove viveva con la famiglia a Cascina. Inutile è stato l’intervento dei soccorritori: per il bambino purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Pisa, bambino di 11 anni si spara con la pistola del padre Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbero stati gli stessi genitori che, dopo aver udito lo sparo, si sono resi conto dell’orrore e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Unafamiliare ha scosso Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di: il figlio undicenne di unè morto nella sua abitazione dopo essersito un colpo alla testa con lad’ordinanza del. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio non appena è giunta la richiesta di soccorso dall’appartamento dove viveva con la famiglia a Cascina. Inutile è stato l’intervento dei soccorritori: per ilpurtroppo non c’è stato più nulla da fare.di 11sicon ladelAd accorgersi di quanto accaduto sarebbero stati gli stessi genitori che, dopo aver udito lo sparo, si sono resi conto dell’orrore e ...

