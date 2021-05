Tony Hawk avrebbe un nuovo capitolo in sviluppo! A svelarlouna rock band

Tony Hawk avrebbe un nuovo capitolo in sviluppo! A svelarlo...una rock band (Di sabato 22 maggio 2021) Un nuovo capitolo della serie Tony Hawk potrebbe essere già in lavorazione: la rivelazione arriva da un potenziale lapsus della rock band CKY. In una puntata del podcast Behind Closed Doors, pubblicata lo scorso mese, è stato intervistato Jess Margera, batterista dei CKY, il quale ha raccontato di come le band possono fare soldi all'infuori delle vendite discografiche. Margera ha spiegato che la principale fonte di reddito sono i tour, seguiti dagli accordi su licenza per l'utilizzo delle canzoni in altri prodotti, come per l'appunto videogiochi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 22 maggio 2021) Undella seriepotrebbe essere già in lavorazione: la rivelazione arriva da un potenziale lapsus dellaCKY. In una puntata del podcast Behind Closed Doors, pubblicata lo scorso mese, è stato intervistato Jess Margera, batterista dei CKY, il quale ha raccontato di come lepossono fare soldi all'infuori delle vendite discografiche. Margera ha spiegato che la principale fonte di reddito sono i tour, seguiti dagli accordi su licenza per l'utilizzo delle canzoni in altri prodotti, come per l'appunto videogiochi. Leggi altro...

