Simeone: “E’ l’anno più bello per vincere un trofeo, per regalare una gioia ai tifosi” (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico dell’Atletico, Diego Simeone, ha parlato a Dazn dopo la conquista della Premier. Queste le parole riportate da Dazn dopo il successo per 1-2 ottenuto sul campo del Real Valladolid: “La prima sensazione è che è così difficile: con amici che sono andati via, con tifosi dell’Atletico che non ci sono più. Il fatto che siamo diventati campioni in questa stagione dà un gusto diverso. Abbiamo centrato i nostri obiettivi: era l’anno migliore per vincere il campionato”. Che differenza c’è con il campionato vinto nel 2014?“È diverso, sono altri momenti. Quello che il mondo oggi sta vivendo è una situazione molto triste e difficile. Menomale che abbiamo potuto dare un po’ di allegria a tanta gente che ha vissuto momenti difficili. Siamo stati al primo posto per trentadue giornate, sono grato a tutti, a chi ha giocato ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico dell’Atletico, Diego, ha parlato a Dazn dopo la conquista della Premier. Queste le parole riportate da Dazn dopo il successo per 1-2 ottenuto sul campo del Real Valladolid: “La prima sensazione è che è così difficile: con amici che sono andati via, condell’Atletico che non ci sono più. Il fatto che siamo diventati campioni in questa stagione dà un gusto diverso. Abbiamo centrato i nostri obiettivi: eramigliore peril campionato”. Che differenza c’è con il campionato vinto nel 2014?“È diverso, sono altri momenti. Quello che il mondo oggi sta vivendo è una situazione molto triste e difficile. Menomale che abbiamo potuto dare un po’ di allegria a tanta gente che ha vissuto momenti difficili. Siamo stati al primo posto per trentadue giornate, sono grato a tutti, a chi ha giocato ...

Advertising

ZZiliani : Ha vinto l’#Atletico di #Simeone e #Suarez. Per quanto fatto durante tutto l’anno, meritatissimamente. #Liga - Dibbello : RT @marco_rogerio_: Conte e Simeone che vincono lo scudetto nella stessa stagione. Anno orribile per il calcio. Per fortuna c'è l'Europa..… - armandoluongo10 : RT @ZZiliani: Ha vinto l’#Atletico di #Simeone e #Suarez. Per quanto fatto durante tutto l’anno, meritatissimamente. #Liga - solonapoli11 : RT @ZZiliani: Ha vinto l’#Atletico di #Simeone e #Suarez. Per quanto fatto durante tutto l’anno, meritatissimamente. #Liga - marco_rogerio_ : Conte e Simeone che vincono lo scudetto nella stessa stagione. Anno orribile per il calcio. Per fortuna c'è l'Europa... ???? -