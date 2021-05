Prove libere 3 di Monaco: Verstappen primo (Di sabato 22 maggio 2021) Alle Prove libere 3 di Monaco, Max Verstappen si è classificato primo. È ormai tutto pronto per il Gran Premio più caratteristico che ci sia, che si correrà domani domenica 23 maggio. Questa mattina sabato 22 maggio, le varie scuderie hanno affrontato nuovamente la pista e la RedBull ancora una volta, si è confermata la più veloce. Com’è andata questa terza sessione di Prove? Binotto sulla decisione della FIA sulle ali flessibili Come sono andate le Prove libere 3 di Monaco? Sicuramente per Max Verstappen che ancora una volta si è classificato primo, molto bene. Il pilota della RedBull ha battuto sul tempo tutti gli avversari, Hamilton su tutti. Il sette volte campione del mondo si è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Alle3 di, Maxsi è classificato. È ormai tutto pronto per il Gran Premio più caratteristico che ci sia, che si correrà domani domenica 23 maggio. Questa mattina sabato 22 maggio, le varie scuderie hanno affrontato nuovamente la pista e la RedBull ancora una volta, si è confermata la più veloce. Com’è andata questa terza sessione di? Binotto sulla decisione della FIA sulle ali flessibili Come sono andate le3 di? Sicuramente per Maxche ancora una volta si è classificato, molto bene. Il pilota della RedBull ha battuto sul tempo tutti gli avversari, Hamilton su tutti. Il sette volte campione del mondo si è ...

