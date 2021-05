Perché non hai più voglia di fare l’amore? Ecco la spiegazione scientifica (Di sabato 22 maggio 2021) Un calo del desiderio sessuale nella coppia può capitare ma se noti che questo periodo si prolunga troppo cerca di capire le possibili cause. La relazione di una coppia attraversa molteplici fasi, spesso il calo del desiderio dipende da un periodo di stress ed impegni eccessivi e non dal fatto che non si è più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 22 maggio 2021) Un calo del desiderio sessuale nella coppia può capitare ma se noti che questo periodo si prolunga troppo cerca di capire le possibili cause. La relazione di una coppia attraversa molteplici fasi, spesso il calo del desiderio dipende da un periodo di stress ed impegni eccessivi e non dal fatto che non si è più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

gualtierieurope : L’Italia è il fanalino di coda nella tassazione su eredità e successioni. La proposta #dote18 di @EnricoLetta è sac… - marattin : È GIUSTO ATTACCARE UN QUADRO ALLE PARETI, ANCHE QUANDO SI STA RIFACENDO LA CASA? Thread sulla proposta di… - chetempochefa : “Ogni volta che lo intervistavo Battiato si usciva migliori di quando si era cominciato, perché era un artista vera… - CristopherGius1 : RT @BeanPrincipessa: Basta co sta storia che se ti rispondo subito è perché sono già cotta di te, magari non c’ho un cazzo da fare. fine. - SabinaTassani : @ilariabertini2 Non riesco ad inviartela in privato perché non ti trovo -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Il principe William: 'Scozia luce e ombra perché qui ho saputo di aver perso mia madre ma ho anche conosciuto mia moglie' Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore'. E accusato la famiglia reale di silenzio e totale abbandono.

Sangiovanni: 'La finale con Giulia è stata la cosa più bella' ... 'Io avevo questa lettera in mano durante tutto il giorno - ha detto la vincitrice di 'Amici - , ma l'ho letta la sera nel letto perché speravo che le telecamere non sentissero, invece hanno sentito ...

Piccole lesioni nella bocca? Ecco perché non bisogna trascurarle Corriere della Sera mi divertissi macercavo di nascondere il dolore'. E accusato la famiglia reale di silenzio e totale abbandono.... 'Io avevo questa lettera in mano durante tutto il giorno - ha detto la vincitrice di 'Amici - , ma l'ho letta la sera nel lettosperavo che le telecameresentissero, invece hanno sentito ...