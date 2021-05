Multe ai clienti di IPTV illegali, le nuove chiusure e le sanzioni al 22 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) Sono in arrivo Multe ai clienti di IPTV illegali dopo l’ultima operazione messa in campo dalla Guardia di Finanza di Milano in collaborazione pure con la Polizia Cantonale Svizzera. Dopo quanto disposto anche a metà maggio a seguito di una prima indagine che ha portato all’oscuramento dei contenuti pirata per ben 1,5 milioni di abbonati, ecco che siamo al cospetto di una nuova incisiva operazione che ha portato alla chiusura di bene centrali di trsmissione. Sono indagati attualemente 24 persone per l’ultima operazione delle fiamme gialle: di queste 22 sono italiane e altre 2 svizzere. Allo stesso tempo sono sotto inchiesta anche 900 reseller ossia “rivenditori” del segnale. Per questi ultimi la sanzione pecuniaria sarà variabile in base al loro specifico giro di affari, per importi che vanno da ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Sono in arrivoaididopo l’ultima operazione messa in campo dalla Guardia di Finanza di Milano in collaborazione pure con la Polizia Cantonale Svizzera. Dopo quanto disposto anche a metàa seguito di una prima indagine che ha portato all’oscuramento dei contenuti pirata per ben 1,5 milioni di abbonati, ecco che siamo al cospetto di una nuova incisiva operazione che ha portato alla chiusura di bene centrali di trsmissione. Sono indagati attualemente 24 persone per l’ultima operazione delle fiamme gialle: di queste 22 sono italiane e altre 2 svizzere. Allo stesso tempo sono sotto inchiesta anche 900 reseller ossia “rivenditori” del segnale. Per questi ultimi la sanzione pecuniaria sarà variabile in base al loro specifico giro di affari, per importi che vanno da ...

