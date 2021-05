Morte Luca Attanasio, i primi arresti in Congo (Di sabato 22 maggio 2021) I carabinieri del Ros in Congo per le indagini sulla Morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio. L’Italia si muove per rendere giustizia ai suoi servitori e ha avviato le indagini sulla Morte di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Risalgono alla seconda metà del mese di maggio i primi arresti per la Morte dei due italiani. Le indagini sulla Morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano in Congo I carabinieri del Ros sono arrivati in Congo per raccogliere informazioni sulla Morte dell’ambasciatore italiano Luca ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) I carabinieri del Ros inper le indagini sulladell’ambasciatore italiano. L’Italia si muove per rendere giustizia ai suoi servitori e ha avviato le indagini sulladi, ambasciatore italiano in, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Risalgono alla seconda metà del mese di maggio iper ladei due italiani. Le indagini sulladi, l’ambasciatore italiano inI carabinieri del Ros sono arrivati inper raccogliere informazioni sulladell’ambasciatore italiano...

