Le qualifiche di Monaco: Ferrari in pole position (Di sabato 22 maggio 2021) Sono appena terminate le qualifiche di Monaco che si sono corse oggi sabato 22 maggio. La Ferrari si è ripresa il primo posto. Charles Leclerc batte tutti gli avversari e si piazza in pole position. Dietro di lui Verstappen e terzo Bottas, Lewis Hamilton riesce a qualificarsi solo al settimo posto. Come sono andate queste qualifiche? Prove libere 3 di Monaco: Verstappen primo Come sono andate le qualifiche di Monaco? Questa mattina si è corsa la terza sessione di prove libere e già in quel caso la Ferrari aveva dimostrato di essere in gran forma. Sainz secondo mentre Leclerc terzo. Al primo posto Verstappen. Nelle qualifiche che sono appena terminate, Leclerc è riuscito a prendersi il ...

