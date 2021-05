“Le nozze? Presto” Fiori d’arancio ad Amici I due ballerini pronti a diventare marito e moglie

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 maggio 2021) L’ultima edizione didi Maria De Filippi è stata un vero successo. Record di ascolti e di successo per i ragazzi che hanno partecipato alla ventesima edizione del talent show di Canale 5. A trionfare è stata Giulia Stabile, la ballerina 18enne e fidanzata di Sangiovanni ha alzato la coppa alla finalissima del programma, andata in onda sabato 16 maggio 2021 e per lei è stato un vero riscatto. “La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo”, ha detto la giovane al Corriere della sera poco dopo la finale, vinta battendo il fidanzato Sangiovanni, che comunque ha fatto incetta di premi e ha vinto nella sezione cantanti. “Sono a posto così, se avessi vinto non avrei capito tante cose che invece adesso ho capito, e sono contentissimo per Giulia, perché penso abbia un forte messaggio da mandare per chi si ...