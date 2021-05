Jasmine Carrisi | la piccola di casa sorprende ancora

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 maggio 2021)racconta della sorella Ylenia, mai conosciuta e del rapporto con gli altri fratelli Pur avendo una grande famiglia allargataricorda la sorella Ylenia mai conosciuta, parla del rapporto con gli altri fratelli, di come mantiene aperta la comunicazione con Romina e di quello che desidera. Laha un carattere fermo e deciso, sa cosa vuole e dove vuole andare.inizia ad affacciarsi al mondo dello spettacolo sempre più, come non potrebbe essere considerando i suoi genitori? Sia la mamma Loredana sia il papà Al Bano hanno abitato il difficile mondo dello star system esono personaggi molto influenti. Lei, giovanissima e bellissima, incuriosisce il pubblico e inizia a percorrere i suoi primi passi. ...