Fiumicino | pescatore attaccato da uno squalo | ' Ho visto la morte in faccia'

Il Messaggero

Ha visto la morte in faccia ilsportivo romano di 49 anni Alessandro Sanna . Da poco uscito in mare da Fiumara Grande, si trovava davanti alla costa diper trascorrere una giornata di pesca a traina, quando la ...Uno squalo attacca e capovolge una barca con a bordo unsportivo davanti alla costa di. Corre in soccorso del romano il giovane comandante del peschereccio - cabinato Diana di Ostia che lo mette al sicuro trascinandolo a bordo del ...È accaduto tutto all'improvviso, sono rimasto di sasso quando ho visto emergere la pinna inconfondibile che girava attorno alla barca ...Uno squalo attacca e capovolge una barca con a bordo un pescatore sportivo davanti alla costa di Fiumicino. Corre in soccorso del romano il giovane comandante del peschereccio-cabinato Diana di Ostia.