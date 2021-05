Draghi e gli appunti dal Quirinale (Di sabato 22 maggio 2021) Si parla molto in queste ore di Quirinale per provare a ragionare su una partita futura, che è quella che riguarda la successione di Sergio Mattarella, ma si parla poco invece in queste ore di Quirinale per provare a ragionare su una partita presente, che è quella che riguarda una serie di piccole preoccupazioni trasmesse nelle ultime ore dal Quirinale ad alcuni ministri del governo Draghi. Le preoccupazioni quirinalizie sono di due tipi e hanno a che fare non con i risultati dell’azione del governo ma con alcune inconsuete frizioni che si avvertono da giorni nei rapporti tra l’esecutivo e i partiti. La prima preoccupazione è legata a un fatto preciso che ha colpito tutti i ministri e che si è manifestato giovedì in Cdm quando i membri del governo sono stati costretti ad approvare il testo di un decreto, quello sui ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) Si parla molto in queste ore diper provare a ragionare su una partita futura, che è quella che riguarda la successione di Sergio Mattarella, ma si parla poco invece in queste ore diper provare a ragionare su una partita presente, che è quella che riguarda una serie di piccole preoccupazioni trasmesse nelle ultime ore dalad alcuni ministri del governo. Le preoccupazioni quirinalizie sono di due tipi e hanno a che fare non con i risultati dell’azione del governo ma con alcune inconsuete frizioni che si avvertono da giorni nei rapporti tra l’esecutivo e i partiti. La prima preoccupazione è legata a un fatto preciso che ha colpito tutti i ministri e che si è manifestato giovedì in Cdm quando i membri del governo sono stati costretti ad approvare il testo di un decreto, quello sui ...

Advertising

GabriGiammanco : Enrico Letta propone l’aumento della tassa di successione. Draghi lo gela, ovviamente gli risponde che non è il mom… - marcodimaio : Non è il momento di pensare a nuove tasse, ma di rafforzare gli aiuti per imprese, famiglie, p.iva. In questa direz… - fattoquotidiano : Compio ogni giorno un semplice esercizio spirituale: leggo gli articoli dei giornaloni su Draghi sostituendo al suo… - FabrizioSigolo : RT @CalaminiciM: Anche il populista Lerner critica il Presidente Draghi! Come sono goffi nelle loro: più che scrivere pare balbettino, lui… - ToninoCogoni : RT @annamaria_ff: @ottogattotto @simonavitelli60 E' dalla nascita del Governo Draghi che la Ditta è all'opposizione, non lo volevano per ne… -