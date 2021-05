Denise Pipitone | Nuzzi svela indagati Frazzitta sbotta | “Gravissimo”

(Di sabato 22 maggio 2021) News Il legale di Piera Maggio rompe il silenzio dopo la notizia bomba lanciata dal conduttore di Quarto Grado su Anna Corona e Beppe Battista Pubblicato su 22 Maggio 2021 Svolta nelle indagini sul caso. A Quarto Grado Gianluigiha fatto i nomi di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Le parole del conduttore, però, non sono state ancora confermate dalla Procura della Repubblica di Marsala che, proprio nei giorni scorsi, ha riaperto il caso sul rapimento della figlia di Piera Maggio. Al vaglio ci sarebbero alcune intercettazioni, ma anche la famosa lettera anonima. L’avvocatosembrerebbe non aver preso molto bene questo anteprima. Un utente su Twitter ha domandato se la trasmissione avesse chiesto il permesso di fare pubblicamente in nomi ...

... come in un continuo reality, si susseguono da settimane voci e notizie su una nuova indagine aperta dalla Procura di Marsala per la scomparsa della piccolarapita 17 anni fa a Mazara ...Ci sarebbero due indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Marsala sulla scomparsa di, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva ancora quattro anni. A rivelarlo la trasmissione Quarto Grado , andata in ...Ci sono due indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura di Marsala sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quand ...Caso Denise Pipitone, due persone iscritte nel registro degli indagati. Ci sarebbe un svolta nelle indagini che riguardano il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara ...