Covid, in Gran Bretagna cresce la curva di contagi: +10% in una settimana (Di sabato 22 maggio 2021) Torna a crescere la curva dei casi di Covid-19 in Gb: nelle ultime 24 ore, il Regno Unito ha registrato 2.694 nuovi casi, 17.410 nell’ultima settimana, il 10% in più rispetto ai precedenti 7 giorni.La notizia nel giorno in cui l’Inghilterra ha raggiunto i 50 milioni di dosi di vaccino anti-Covid inoculate, 60 milioni in tutto il Regno Unito. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) Torna are ladei casi di-19 in Gb: nelle ultime 24 ore, il Regno Unito ha registrato 2.694 nuovi casi, 17.410 nell’ultima, il 10% in più rispetto ai precedenti 7 giorni.La notizia nel giorno in cui l’Inghilterra ha raggiunto i 50 milioni di dosi di vaccino anti-inoculate, 60 milioni in tutto il Regno Unito.

Advertising

carseri : RT @Budicca3: Dal nuovo protocollo per i matrimoni non è più previsto il Covid manager. Avranno capito che era una gran ca@@ata??? https://… - BerniniCida : Covid - Covi, in Gran Bretagna cresce la curva di contagi: +10% in una settimana - myo75ho : RT @SinistraProgre1: @AugustoMinzolin Invece tirare in mezzo i morti per Covid per giustificare la propria contrarietà di fronte a una prop… - SinistraProgre1 : @AugustoMinzolin Invece tirare in mezzo i morti per Covid per giustificare la propria contrarietà di fronte a una p… - Federic27139065 : RT @BagueraDaniela: Puntualizziamo. Non è questione di essere pro o no vax. Ciascuna terapia farmacologica va prescritta a ragion veduta, d… -