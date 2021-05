Coop licenziò commessa per due gamberetti offerti: ora dovrà reintegrarla (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – La Coop non sei tu e qualcuno per darti di più. In questo caso il giudice che ha ordinato di reintegrare una donna licenziata per aver fatto assaggiare a un cliente due gamberetti. Una vicenda incredibile che ricostruiamo brevemente, giusto per inquadrare bene le “meraviglie” di certe Cooperative rosse. Licenziata dalla Coop per due gamberetti Nel 2019 una commessa di un reparto di pescheria di un supermercato Coop di Firenze venne licenziata dopo aver regalato a un cliente due gamberetti, richiesti per prove allergiche. Come spiegato dal sindacato di base Usb, “la lavoratrice li chiude in una busta scrivendoci sopra a penna ‘per test allergico’, senza prezzare la merce. “Lo aveva già fatto in passato su ordine della vecchia capo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – Lanon sei tu e qualcuno per darti di più. In questo caso il giudice che ha ordinato di reintegrare una donna licenziata per aver fatto assaggiare a un cliente due. Una vicenda incredibile che ricostruiamo brevemente, giusto per inquadrare bene le “meraviglie” di certeerative rosse. Licenziata dallaper dueNel 2019 unadi un reparto di pescheria di un supermercatodi Firenze venne licenziata dopo aver regalato a un cliente due, richiesti per prove allergiche. Come spiegato dal sindacato di base Usb, “la lavoratrice li chiude in una busta scrivendoci sopra a penna ‘per test allergico’, senza prezzare la merce. “Lo aveva già fatto in passato su ordine della vecchia capo ...

Advertising

Italia00000 : RT @IlPrimatoN: C'è un giudice a Firenze. Ma la Coop, condannata, non si scusa - davidinodade : RT @IlPrimatoN: C'è un giudice a Firenze. Ma la Coop, condannata, non si scusa - jobwithinternet : RT @IlPrimatoN: C'è un giudice a Firenze. Ma la Coop, condannata, non si scusa - Coscienza12 : RT @IlPrimatoN: C'è un giudice a Firenze. Ma la Coop, condannata, non si scusa - IlPrimatoN : C'è un giudice a Firenze. Ma la Coop, condannata, non si scusa -

Ultime Notizie dalla rete : Coop licenziò Mondo Convenienza, si allungano le denunce di sfruttamento per la coop di montatori Turni massacranti e condizioni di lavoro troppo stressanti e difficili da sostenere se non a costo di spaccarsi la schiena. Senza pause, nemmeno per il pranzo, o riposi che consentano di recuperare l'...

Mondo Convenienza, si allungano le denunce di sfruttamento per la coop di montatori Turni massacranti e condizioni di lavoro troppo stressanti e difficili da sostenere se non a costo di spaccarsi la schiena. Senza pause, nemmeno per il pranzo, o riposi che consentano di recuperare l'...

Turni massacranti e condizioni di lavoro troppo stressanti e difficili da sostenere se non a costo di spaccarsi la schiena. Senza pause, nemmeno per il pranzo, o riposi che consentano di recuperare l'...Turni massacranti e condizioni di lavoro troppo stressanti e difficili da sostenere se non a costo di spaccarsi la schiena. Senza pause, nemmeno per il pranzo, o riposi che consentano di recuperare l'...