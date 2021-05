Advertising

sevenseasmarina : RT @angelo_fornaro: Ormai, di quello che né fu'. vi rimane ben poco..Tra vergogne e trivelle ,siete al top..Qualche Ritorno al nucleare e S… - Corriere : Trivelle, Cingolani: «Non le ho autorizzate io, erano già lì» - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cingolani, le trivelle non le ho autorizzate io: (ANSA) - ROMA, 22 MAG - 'Quelle trivelle erano gi… - fisco24_info : Cingolani, le trivelle non le ho autorizzate io: C'erano già le autorizzazioni - GiancarloGarci6 : La vergogna di questa nazione sono che i responsabili non sappiano mai niente di cose gestite o firmate da loro e t… -

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani trivelle

Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto, circa il via libera alleche ha scatenato diverse polemiche. .'Le ho trovate, erano state completate, non posso fare una operazione scorretta, ne abbiamo semplicemente preso atto. Non c'è nessuna trivella nuova'. Così il ministro della Transizione ecologica, a ...Il ministro della Transizione ecologica risponde alle polemiche scaturite per le autorizzazioni alle trivellazioni per la ricerca di idrocarburi nell’Adriatico ..."Quelle trivelle erano già lì. C'erano delle autorizzazioni, le ho trovate, erano state completate, non posso fare una operazione scorretta, ne abbiamo semplicemente preso atto. Non c'è nessuna trivel ...