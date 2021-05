Cagliari, è emergenza parcheggi all’ospedale “SS Trinità”. (Di sabato 22 maggio 2021) Il sindacato degli infermieri “Nursing Up” denuncia l’imminente emergenza logistica che sta per abbattersi sull’ospedale Covid SS Trinità di Cagliari. Una disposizione a firma della Direzione della Assl Cagliari informa i lavoratori che a partire dal 24 Maggio i parcheggi dell’ospedale verranno interdetti ai lavoratori. Il Sindacato denuncia la mancata programmazione di soluzioni alternative finalizzate a garantire le aree di parcheggio indispensabili affinché centinaia di infermieri e altro personale possa quotidianamente prestare servizio. Il personale sanitario del SS Trinità che viene elogiato ogni giorno a parole per l’impegno e la professionalità dimostrata nella gestione dei ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Il sindacato degli infermieri “Nursing Up” denuncia l’imminentelogistica che sta per abbattersi sull’ospedale Covid SSdi. Una disposizione a firma della Direzione della Asslinforma i lavoratori che a partire dal 24 Maggio idell’ospedale verranno interdetti ai lavoratori. Il Sindacato denuncia la mancata programmazione di soluzioni alternative finalizzate a garantire le aree dio indispensabili affinché centinaia di infermieri e altro personale possa quotidianamente prestare servizio. Il personale sanitario del SSche viene elogiato ogni giorno a parole per l’impegno e la professionalità dimostrata nella gestione dei ...

