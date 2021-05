Bob Dylan, Pippo Franco: “Mio primo brano lo devo a lui” (Di sabato 22 maggio 2021) “devo a lui la scrittura del mio primo brano, ‘Vedendo la foto di Bob Dylan’. E’ una delle prime canzoni che ho composto all’interno di vasto reperto che giudico inconsueto, che mi ha portato un po’ ovunque, presentato in un programma di Giorgio Gaber”. E’ il personale omaggio all’Adnkronos dell’attore Pippo Franco a Bob Dylan che lunedì prossimo compirà 80 anni. “Interpretavo io stesso il brano, un cantante con un leggero tartagliamento. Sono sempre uscito fuori dagli schemi in un’epoca in cui si cantavano solo canzoni d’amore – ha aggiunto Pippo Franco – Era la storia di un conflitto familiare, tra un giovane di allora, in cui mi identificavo, e mio padre, che non riusciva a capire ed accettare i cambiamenti del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) “a lui la scrittura del mio, ‘Vedendo la foto di Bob’. E’ una delle prime canzoni che ho composto all’interno di vasto reperto che giudico inconsueto, che mi ha portato un po’ ovunque, presentato in un programma di Giorgio Gaber”. E’ il personale omaggio all’Adnkronos dell’attorea Bobche lunedì prossimo compirà 80 anni. “Interpretavo io stesso il, un cantante con un leggero tartagliamento. Sono sempre uscito fuori dagli schemi in un’epoca in cui si cantavano solo canzoni d’amore – ha aggiunto– Era la storia di un conflitto familiare, tra un giovane di allora, in cui mi identificavo, e mio padre, che non riusciva a capire ed accettare i cambiamenti del ...

