Accelerazione per la campagna vaccinale: infermieri e infermieri pediatrici vaccinatori a domicilio (Di sabato 22 maggio 2021) Ecco il protocollo ministero-Regioni-FNOPI Oltre all’applicazione del compenso aggiuntivo, prevista anche la possibilità di un compenso a inoculazione Vaccinazioni domiciliari per i più fragili: in campo infermieri e infermieri pediatrici. Ministero della Salute, Regioni e FNOPI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per gli infermieri dipendenti prevista nel decreto Sostegni e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per gli infermieri pediatrici, prevede che tutti gli infermieri, in autonomia svolgano, con adozione di adeguato “Triage prevaccinale (anamnesi standardizzata)” per verificare la ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Ecco il protocollo ministero-Regioni-FNOPI Oltre all’applicazione del compenso aggiuntivo, prevista anche la possibilità di un compenso a inoculazione Vaccinazioni domiciliari per i più fragili: in campo. Ministero della Salute, Regioni e FNOPI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per glidipendenti prevista nel decreto Sostegni e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per gli, prevede che tutti gli, in autonomia svolgano, con adozione di adeguato “Triage pre(anamnesi standardizzata)” per verificare la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli infermieri saranno vaccinatori a domicilio, firmato l'accordo. Protocollo ministero-Regioni-Fnopi per l'acceler… - donatda : RT @Agenzia_Ansa: Gli infermieri saranno vaccinatori a domicilio, firmato l'accordo. Protocollo ministero-Regioni-Fnopi per l'accelerazione… - VincenzaSMF : RT @Agenzia_Ansa: Gli infermieri saranno vaccinatori a domicilio, firmato l'accordo. Protocollo ministero-Regioni-Fnopi per l'accelerazione… - NurseTimes : ?? Nurse Times Accelerazione per la campagna vaccinale: infermieri e infermieri pediatrici vaccinatori a domicilio:… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gli infermieri saranno vaccinatori a domicilio, firmato l'accordo. Protocollo ministero-Regioni-Fnopi per l'accelerazione… -