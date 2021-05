Vivien T Thomas | e la sindrome del “bambino blu”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Per la rubrica “Esseri Unici” oggi ricordiamo un uomo che ha rivoluzionato il mondo della medicina nella cardiochirurgia,T.. A lui si deve la soluzione allachiamata Tetralogia di Fallot, meglio conosciuta comedel “blu“.T.nacque a Lake Providence, Louisiana nel 1910. Nonostante le sue umilissime estrazioni, il nonno era uno schiavo,riuscì a frequentare la Pearl High School a Nashville diplomandosi col massimo dei voti. Con l’abbattersi sul paese della Grande Depressione,dovette abbandonare il sogno di laurearsi in medicina. Alla disperata ricerca di un lavoro nel 1930,trovò impiego come assistente di laboratorio del Dr. Alfred ...

