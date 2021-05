Uomini e Donne, Roberta Di Padua rivela se ha risentito Riccardo Guarnieri dopo aver lasciato il programma (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche la storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua, protagonisti del trono over, è giunta al capolinea: i due, al centro dello studio di Uomini e Donne, hanno messo la parola fine alla loro relazione, tra accuse reciproche e incomprensioni insuperabili. In particolare, Riccardo ha affermato che la dama ciociara gli avrebbe chiesto di ritardare la loro uscita dal programma per avere maggiore visibilità sui social, accusa alla quale Roberta ha voluto rispondere attraverso le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine: Il suo puntarmi il dito contro proprio sulla nostra uscita mi ha fatto malissimo anche perché, se proprio avessi voluto, avrei potuto ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche la storia d’amore tradi, protagonisti del trono over, è giunta al capolinea: i due, al centro dello studio di, hanno messo la parola fine alla loro relazione, tra accuse reciproche e incomprensioni insuperabili. In particolare,ha affermato che la dama ciociara gli avrebbe chiesto di ritardare la loro uscita dalpere maggiore visibilità sui social, accusa alla qualeha voluto rispondere attrso le pagine del settimanaleMagazine: Il suo puntarmi il dito contro proprio sulla nostra uscita mi ha fatto malissimo anche perché, se proprio avessi voluto, avrei potuto ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - el_rogue : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… - AttoriCastingit : Uomini e donne con esperienza per spot a Milano - -