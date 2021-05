Ultime Notizie Roma del 21-05-2021 ore 07:10 (Di venerdì 21 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 21 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio all’undicesimo giorno di guerra Israele hamas hanno dichiarato un cessate-il-fuoco reciproche simultaneo a partire dalle 2 ora locale di oggi luna in Italia le forti pressioni internazionali a cominciare da quella del presidente americano Joe biden si sono concretizzate portando le carte da accettare l’iniziativa egiziana il cessate il fuoco una vera opportunità per fare progressi dopo il conflitto israelo-palestinese ho detto biden il segretario generale dell’ONU Antonio guterres Claudia c’è stato il fuoco e chiedi a entrambe le parti di osservare la tregua Intanto il governo britannico ha accolto positivamente l’accordo invitando tutte le parti e renderlo durevole un decreto per l’Italia che guarda al futuro lascia indietro nessuno così il premier draghi presenta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 21 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio all’undicesimo giorno di guerra Israele hamas hanno dichiarato un cessate-il-fuoco reciproche simultaneo a partire dalle 2 ora locale di oggi luna in Italia le forti pressioni internazionali a cominciare da quella del presidente americano Joe biden si sono concretizzate portando le carte da accettare l’iniziativa egiziana il cessate il fuoco una vera opportunità per fare progressi dopo il conflitto israelo-palestinese ho detto biden il segretario generale dell’ONU Antonio guterres Claudia c’è stato il fuoco e chiedi a entrambe le parti di osservare la tregua Intanto il governo britannico ha accolto positivamente l’accordo invitando tutte le parti e renderlo durevole un decreto per l’Italia che guarda al futuro lascia indietro nessuno così il premier draghi presenta ...

