UFFICIALE: Douglas Costa in prestito dalla Juventus al Gremio (Di venerdì 21 maggio 2021) L'esterno brasiliano Douglas Costa si trasferisce con la formula del prestito gratuito dalla Juventus al Gremio. Il comunicato Douglas Costa è ufficialmente un nuovo giocatore del Gremio. La Juventus ha reso noto il trasferimento del brasiliano con questo comunicato UFFICIALE. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 «E' UFFICIALE il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest'anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al ...

