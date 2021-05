Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd giù, bene FDI, risale il M5S (Di venerdì 21 maggio 2021) Calano Lega e Pd, continua a crescere Fratelli d’Italia e risale il Movimento 5 Stelle. Questi, in sintesi, i dati rilevati dalle intenzioni di voto registrate da Index Research per Piazza Pulita e andate in onda il 20 maggio. Il Carroccio, come detto, prosegue nel suo trend discendente: rispetto alla settimana precedente perde tre decimi e si attesta al 21%. Non ne approfitta il Pd che lascia sul terreno mezzo punto percentuale e scivola al 19,5%. Si avvicina Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto e si porta al 18,5% a solo un punto di distanza dai dem. Il Movimento 5 Stelle esce dall’impasse e segna più due decimi toccando quota 16,2%. Forza Italia flette di un decimo al 6,7%, stabili Azione (3,5%) e Sinistra Italiana (2,8%). Italia Viva sprofonda sotto il 2% all’1,9% al pari di Articolo 1 – ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 maggio 2021) Calanoe Pd, continua a crescere Fratelli d’Italia eil Movimento 5 Stelle. Questi, in sintesi, i dati rilevati dalle intenzioni di voto registrate daResearch per Piazza Pulita e andate in onda il 20 maggio. Il Carroccio, come detto, prosegue nel suo trend discendente: rispetto alla settimana precedente perde tre decimi e si attesta al 21%. Non ne approfitta il Pd che lascia sul terreno mezzo punto percentuale e scivola al 19,5%. Si avvicina Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto e si porta al 18,5% a solo un punto di distanza dai dem. Il Movimento 5 Stelle esce dall’impasse e segna più due decimi toccando quota 16,2%. Forza Italia flette di un decimo al 6,7%, stabili Azione (3,5%) e Sinistra Italiana (2,8%). Italia Viva sprofonda sotto il 2% all’1,9% al pari di Articolo 1 – ...

