Roma | rapina e picchia il cliente di una birreria | ma lui lo rincorre e lo fa arrestare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ha avvicinato un 42 enne seduto al tavolo esterno di unadi via della Croce, a due passi da Largo di Fontanella Borghese, e lo ha derubato del portafogli. La reazione della vittima Il 42enne si è subito reso conto di quanto era appena accaduto ed ha fronteggiato il ladro – un cittadino georgiano di 43 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato – che, per tutta risposta, lo ha colpito con un pugno al volto, fuggendo a gambe levate. Dopo l’iniziale stordimento, il cittadino romeno si è messo all’inseguimento del ladro riuscendo a bloccarlo dopo un centinaio di metri, in via Vittoria. L’arresto Subito dopo sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro, allertati dalla vittima. I militari hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario, ed hanno portato in caserma il ...