Rafael Leao | “Sogno di vincere un trofeo con il Milan” | Calcio News

Advertising

MarcoM267 : RT @davidismo_: @FinallyDuivel @RafaeLeao7 Il goal decisivo di Rafael Leao contro L'Atalanta - davidismo_ : @FinallyDuivel @RafaeLeao7 Il goal decisivo di Rafael Leao contro L'Atalanta - gilnar76 : Rafael Leao, il gol contro il Benevento la rete più bella della stagione #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - LonigroMarco : PREMIO GENTLEMAN, i tifosi votano #RafaelLeao per il miglior goal della stagione - sportli26181512 : Premio Gentleman, Leao contro il Benevento miglior gol rossonero. Il portoghese: 'Sogno un trofeo con il Milan': Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rafael Leao

Pianeta Milan

Commenta per primovince il Premio Gentleman per il miglior gol del Milan in questa stagione, quello realizzato in casa del Benevento. L'attaccante portoghese commenta a Sportmediaset.it : 'E' stato il gol ...... per i nerazzurri ha trionfato il gol di Romelu Lukaku nel derby a San Siro, mentre per i rossoneri quello dicontro il Benevento.Il Milan è tornato a lavorare in mattinata a Milanello per preparare la sfida contro l'Atalanta, in programma domenica sera alle ore 20.45 ...Anche il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su un obiettivo inseguito dal Milan, in vista della prossima stagione ...