Parma, la Gauff in finale sfiderà la cinese Wang (Di venerdì 21 maggio 2021) Non ci sarà una finale tutta americana nella prima edizione del torneo Wta di Parma. Perché se da un lato Coco Gauff ha mantenuto le attese superando in tre set una giocatrice ostica come la ceca ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 maggio 2021) Non ci sarà unatutta americana nella prima edizione del torneo Wta di. Perché se da un lato Cocoha mantenuto le attese superando in tre set una giocatrice ostica come la ceca ...

Advertising

WTA : Quarterfinal Day in Parma ???? ???? Siniakova vs. Garcia ???? ???? Errani vs. Stephens ???? ???? Gauff vs. Anisimova ???? ???? Wan… - TennisWorldit : Wta Parma - Gauff-Wang la finale. Lione e Ginevra: ok Tsitsipas e Shapovalov - Gazzetta_it : #Wta di #Parma, la #Gauff in finale sfiderà la cinese #Wang - zazoomblog : Finale Gauff-Wang in tv: orario canale e diretta streaming Wta Parma 2021 - #Finale #Gauff-Wang #orario #canale - Ubitennis : Wang sceglie Parma per la sua rinascita: sfiderà (da sfavorita) Coco Gauff in finale -