Omicidio o suicidio? Il cerchio si stringe | Manuela Arcuri avvistata in procura | ecco chi trema

Manuela Arcuri è stata avvistata in procura a Roma, dove è stata sentita come persona informata sui fatti per quanto concerne la morte di Teodosio Losito. Lo sceneggiatore di fiction che hanno riscosso un grande successo su Mediaset è stato trovato morto nella sua casa romana l'8 gennaio 2019: nessuna indagine era stata aperta perché il suo decesso era stato subito classificato come suicidio, tanto che non venne disposta neanche l'autopsia. Il pm Carlo Villani ha però deciso di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio inseguito alla denuncia presentata dai familiari di Losito. Tutto è partito da alcune frasi pronunciate da Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco quando lavorava per le fiction di Mediaset) durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

