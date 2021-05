Nuoto, Federica Pellegrini leader di una 4×200 sl ‘inventata’ e sul podio a sorpresa (Di venerdì 21 maggio 2021) Alzi la mano chi potesse aspettarsi la medaglia? La 4×200 stile libero donne ha colto una medaglia di bronzo non prevista alla vigilia negli Europei 2021 di Nuoto in corsia. Un riscontro frutto della prestazione solida delle sue staffettiste e di una Federica Pellegrini che da sempre ha creduto in questa prova a squadre. In passato l’azzurra era stata fin troppo coinvolta emotivamente, ricordando lo sfogo nel corso dei Mondiali 2009 relativamente a una controprestazione delle compagne. Di acqua ne è passata sotto i ponti e Federica, con un argento continentale in più a livello individuale arrivato ieri nelle sue amate quattro vasche, ha dato il cuore come al solito sia nelle batterie che nell’atto conclusivo per centrare l’obiettivo. Certo, parlare di prospettive per questa staffetta è difficile perché ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Alzi la mano chi potesse aspettarsi la medaglia? Lastile libero donne ha colto una medaglia di bronzo non prevista alla vigilia negli Europei 2021 diin corsia. Un riscontro frutto della prestazione solida delle sue staffettiste e di unache da sempre ha creduto in questa prova a squadre. In passato l’azzurra era stata fin troppo coinvolta emotivamente, ricordando lo sfogo nel corso dei Mondiali 2009 relativamente a una controprestazione delle compagne. Di acqua ne è passata sotto i ponti e, con un argento continentale in più a livello individuale arrivato ieri nelle sue amate quattro vasche, ha dato il cuore come al solito sia nelle batterie che nell’atto conclusivo per centrare l’obiettivo. Certo, parlare di prospettive per questa staffetta è difficile perché ...

Advertising

Coninews : ARGENTO PER SUPER FEDE! ?? Federica #Pellegrini è seconda nei 200 stile libero della rassegna continentale di… - UnipolSai_CRP : Intramontabile Federica ad un soffio dall'oro!?? Un argento pesante e per nulla scontato per la regina del nuoto it… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @UnipolSai_CRP: Intramontabile Federica ad un soffio dall'oro!?? Un argento pesante e per nulla scontato per la regina del nuoto italian… - melxx_17 : RT @Coninews: BRAVISSIMEEEEEEEEE! ???????????????????? La 4x200 stile libero azzurra ???? formata da Stefania #Pirozzi, Sara #Gailli, Simona #Qu… -