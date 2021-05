Nun facite ammuina

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 22 maggio 2021) Tirato per la giacca / dal perfido Salvini che non capisce un acca / di morbi e di vaccini, il premier furbacchione / come se fosse un disco, ripete alla nazione / «è un calcolato rischio!» e dunque dopo tante / chiusure per noi dure, ecco le sacrosante / attese riaperture. Se giovanotti a torme / sciamano turbolenti, leggere son le orme / dei vecchi che van lenti da parrucchièr discinte / armate di pennelli che danno strambe tinte / … Continua L'articolo proviene da il manifesto.