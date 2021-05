Norme su Zes e settore portuale | presidente della Camera di Commercio plade De Luca jr

(Di venerdì 21 maggio 2021) La tematicasemplificazione amministrativa nelle aree Z.E.S (Zone economiche speciali) e nelè un elemento decisivo per il rilancio economicoCampania. In tal senso, ladidi Salerno sostiene l’iniziativa parlamentare del Pd – Piero Deprimo firmatarioproposta di legge – per un suo inserimento nel decreto semplificazioni. L’iniziativa parlamentare si colloca in un particolare momento storico in cui si assiste a dati sempre più incoraggianti circa il superamentopandemia da covid-19 e, contemporaneamente, a segnali di ripresa economica e incrementi di PIL rilevati dai principali osservatori economici e dalle agenzie di rating. “Si tratta quindi un’occasione storica – ...

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, presentando il pacchetto diper la semplificazione amministrativa nelle aree Z. E. S (Zone economiche speciali) e nel settore portuale.Cosi' il Presidente del Consorzio As di Salerno Antonio Visconti, ha commentato il pacchetto disue settore portuale presentato dal gruppo Pd alla Camera dei Deputati. 'E' una proposta di ...“Le Zes sono l’unica speranza per attrarre nuovi investitori nel Mezzogiorno e apprezziamo molto le iniziative dell’onorevole Piero De Luca per il decollo delle Zone Economiche Speciali, non ultima la ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday "La proposta legislativa sulla sb ...