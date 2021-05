Migranti in arrivo dal Friuli: secondo Lamorgese sono diminuiti, secondo l’assessore Roberti no (Di venerdì 21 maggio 2021) Con la ripresa degli sbarchi a Lampedusa è ripresa anche la polemica sulla gestione dei Migranti. Le immagini dell’esercito mobilitato in Spagna dal governo socialista porta Salvini a criticare la ministra dell’interno Lamorgese, che risponde stizzita a Salvini: “Non è giusto dire che solo la Spagna ha messo i militari e noi no. Anche noi ne abbiamo mandati 200 in Friuli, abbiamo fatto i pattugliamenti congiunti, e ritengo che il numero di ingressi da quel lato sia diminuito anche per questo” secondo Lamoregese infatti nel 2020 “sono stati rintracciati 8.133 immigrati, mentre in questi primi cinque mesi del 2021 i fermati sono 2.145”, un dato “sensibilmente inferiore se facciamo il confronto con l’anno precedente”. Arriva però la smentita di Pierpaolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Con la ripresa degli sbarchi a Lampedusa è ripresa anche la polemica sulla gestione dei. Le immagini dell’esercito mobilitato in Spagna dal governo socialista porta Salvini a criticare la ministra dell’interno, che risponde stizzita a Salvini: “Non è giusto dire che solo la Spagna ha messo i militari e noi no. Anche noi ne abbiamo mandati 200 in, abbiamo fatto i pattugliamenti congiunti, e ritengo che il numero di ingressi da quel lato sia diminuito anche per questo”Lamoregese infatti nel 2020 “stati rintracciati 8.133 immigrati, mentre in questi primi cinque mesi del 2021 i fermati2.145”, un dato “sensibilmente inferiore se facciamo il confronto con l’anno precedente”. Arriva però la smentita di Pierpaolo ...

