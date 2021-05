Meteo in ulteriore peggioramento a inizio settimana (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel corso del fine settimana in alcune delle nostre regioni avremo frequente e marcata instabilità, quindi le condizioni Meteo risulteranno incerte e l’Estate lascerà nuovamente posto alla Primavera. Piogge nei prossimi 5 giorni Carte alla mano possiamo dirvi che si tratterà di un antipasto di quel che potrebbe accadere nelle primissime fasi della prossima settimana, allorquando una perturbazione meglio organizzata potrebbe transitare su parte d’Italia. Diciamo che la netta contrapposizione Nord-Sud dovrebbe proseguire. Difatti si tratterà di una depressione che dalla Penisola Iberica risalirà verso nordovest, impegnando con forza le regioni settentrionali, probabilmente anche parte della Toscana e la Sardegna. Abbiamo dato un’occhiata alla stima delle precipitazioni attese e come potrete notare voi stessi dalla mappa allegata in ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel corso del finein alcune delle nostre regioni avremo frequente e marcata instabilità, quindi le condizionirisulteranno incerte e l’Estate lascerà nuovamente posto alla Primavera. Piogge nei prossimi 5 giorni Carte alla mano possiamo dirvi che si tratterà di un antipasto di quel che potrebbe accadere nelle primissime fasi della prossima, allorquando una perturbazione meglio organizzata potrebbe transitare su parte d’Italia. Diciamo che la netta contrapposizione Nord-Sud dovrebbe proseguire. Difatti si tratterà di una depressione che dalla Penisola Iberica risalirà verso nordovest, impegnando con forza le regioni settentrionali, probabilmente anche parte della Toscana e la Sardegna. Abbiamo dato un’occhiata alla stima delle precipitazioni attese e come potrete notare voi stessi dalla mappa allegata in ...

