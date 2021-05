LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: tornano Detti e Paltrinieri negli 800, Martinenghi riparte dai 50 rana (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01: L’armena Manucharyan vince la prima batteria dei 100 stile in 59? 9.58: Fra qualche minuto partiranno le batterie dei 100 stile libero donne: otto le serie in programma 9.56: C’è l’Italia, infine, nella staffetta 4×200 donne che punta alla qualificazione olimpica, vedremo con quale formazione in mattinata 9.54: Più duro, invece, il compito di Matteo Restivo e Lorenzo Mora al via delle batterie dei 200 dorso 9.52: Si prosegue con le batterie dei 200 misti donne: saranno Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, già in finale nei 400, a rappresentare l’Italia a caccia di una semifinale abbordabilissima 9.50: Si prosegue con il ritorno in vasca Nicolò Martinenghi dopo la delusione dei 100 a caccia di un podio europeo nei 50 rana. In vasca anche Federico Poggio e Alessandro ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.01: L’armena Manucharyan vince la prima batteria dei 100 stile in 59? 9.58: Fra qualche minuto partiranno le batterie dei 100 stile libero donne: otto le serie in programma 9.56: C’è l’Italia, infine, nella staffetta 4×200 donne che punta alla qualificazione olimpica, vedremo con quale formazione in mattinata 9.54: Più duro, invece, il compito di Matteo Restivo e Lorenzo Mora al via delle batterie dei 200 dorso 9.52: Si prosegue con le batterie dei 200 misti donne: saranno Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, già in finale nei 400, a rappresentare l’Italia a caccia di una semifinale abbordabilissima 9.50: Si prosegue con il ritorno in vasca Nicolòdopo la delusione dei 100 a caccia di un podio europeo nei 50. In vasca anche Federico Poggio e Alessandro ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella per l’oro nei 1500 sl. Tornano Detti e Paltrinieri negli 800 -… - AloneOnTheRopee : Siamo live pronti ad insultare in contemporanea Eugenio Corini e chiunque scalzi italiani dal podio/da un posto in… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Ceccon a 5 centesimi dal podio Cusinato quinta nei 200 farfalla. Attesa per Fed… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI: ?????? 13h30 Geneva Open, Quarti di finale Stricker - Andujar -