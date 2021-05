' L' Isola dei Famosi' | Rosaria eliminata dal gioco

Advertising

CarloCalenda : È un’affermazione sbagliata. Azione è nata un anno 1/2 fa. E se avessi voluto già da allora candidarmi a Roma (o to… - IsolaDeiFamosi : Ci vediamo oggi con un'altra puntata dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate da stasera? ?? #Isola - Parpiglia : #isola praticamente è L’ #isolde dei famosi . Fortissima - MatiFarioli : RT @omamma13: #isola e #tommasozorzi con “e mi ricordo pure”, perché mi ricordo anche QUEL TELEVOTO (per andare in finale): La paura delle… - Tiziana_Chi : Il gfvip5 è rimasto talmente impresso,che tutti i concorrenti dei reality lo copiano. Ciao isola. #tommasozorzi #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Questa sera, in prima serata su Canale 5, diciannovesimo appuntamento con '' L'Famosi '. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Questa nuova puntata rappresenterà un vero e proprio evento: stasera ...L'Famosi ha visto il trionfo di Fariba Tehrani, ma non è finita: Giulia Salemi ha lanciato un avvertimento agli altri ...Miryea Stabile ha avuto modo di replicare a chi non la considera coerente nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi. A dire la sua sulla modella dallo studio del reality ci ha pensato anche ...A "L'Isola dei Famosi" l’opinionista critica la concorrente per il suo atteggiamento ‘super partes’; la replica: “Mi chiamo Angela, non Vera Gemma” ...