Isola dei Famosi, Manuela Ferrara dice la sua su Matteo Diamante: ”Io non ho ceduto alle sue lusinghe e me l’ha fatta pagare” (Di venerdì 21 maggio 2021) Manuela Ferrara è stata ospitata nel programma ‘‘Casa chi’‘. Ed avrebbe raccontato alcuni episodi del reality show, il programma condotto da Ilary Blasi. L’ex naufraga ha detto che Matteo Diamante gli avrebbe fatto delle avance. Manuela Ferrara a ”Casa chi” Manuela Ferrara, è stata intervistata a ‘‘Casa chi”. Ed ha rivelato che ha partecipato all’Isola dei Famosi a gioco già incominciato, ma a suscitato più caos lei rispetto a chi si trova in Honduras da più di un mese. Manuela Ferrara, ha detto che delle ragazze, come ad esempio: Miryea Stabile si sono mostrate molto generose nei suoi riguardi, ma la stessa cosa non si può dire di: Rosaria Cannavò e Manuela ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 maggio 2021)è stata ospitata nel programma ‘‘Casa chi’‘. Ed avrebbe raccontato alcuni episodi del reality show, il programma condotto da Ilary Blasi. L’ex naufraga ha detto chegli avrebbe fatto delle avance.a ”Casa chi”, è stata intervistata a ‘‘Casa chi”. Ed ha rivelato che ha partecipato all’deia gioco già incominciato, ma a suscitato più caos lei rispetto a chi si trova in Honduras da più di un mese., ha detto che delle ragazze, come ad esempio: Miryea Stabile si sono mostrate molto generose nei suoi riguardi, ma la stessa cosa non si può dire di: Rosaria Cannavò e...

Advertising

CarloCalenda : È un’affermazione sbagliata. Azione è nata un anno 1/2 fa. E se avessi voluto già da allora candidarmi a Roma (o to… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ci vediamo oggi con un'altra puntata dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate da stasera? ?? #Isola - fookinglosah23 : RT @heyyouitsbi: a me Cerioli piace sempre di più, sarà anche un po’ pesante e permaloso ma è uno dei pochi, se non l’unico, che dice davve… - gayasilvestri : RT @fuoridallhype_: Assurdo classificare Cerioli come uno che parla solo alle spalle in quanto è uno dei pochi che dice sempre tutto in fac… -