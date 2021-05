Infantino non ci sta: «Io dietro la Superlega? Pettegolezzi di corridoio» (Di venerdì 21 maggio 2021) Gianni Infantino ha smentito le voci riportate dal New York Times che lo vedevano a conoscenza da tempo del progetto Superlega Gianni Infantino, a margine del 71° Congresso della FIFA, risponde alle accuse del New York Times che lo volevano dietro al progetto Superlega. «Dovremmo guardare ai fatti non alle voci o ai Pettegolezzi di corridoio. Ho lavorato in diverse posizioni di rilievo nel calcio per decenni. Ho parlato con molti club e la Superlega era un argomento di discussione, lo sanno tutti nel calcio. In 16 anni alla UEFA siamo sempre riusciti a gestirla, c’erano progetti molto più avanzati di quelli recenti. È responsabilità della FIFA discutere del calcio con gli stakeholder. Ora, ascoltare alcuni club e parlare con loro, non significa che la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Gianniha smentito le voci riportate dal New York Times che lo vedevano a conoscenza da tempo del progettoGianni, a margine del 71° Congresso della FIFA, risponde alle accuse del New York Times che lo volevanoal progetto. «Dovremmo guardare ai fatti non alle voci o aidi. Ho lavorato in diverse posizioni di rilievo nel calcio per decenni. Ho parlato con molti club e laera un argomento di discussione, lo sanno tutti nel calcio. In 16 anni alla UEFA siamo sempre riusciti a gestirla, c’erano progetti molto più avanzati di quelli recenti. È responsabilità della FIFA discutere del calcio con gli stakeholder. Ora, ascoltare alcuni club e parlare con loro, non significa che la ...

