Il metodo del Rione Sanità (Di sabato 22 maggio 2021) Il punto ammirativo è dal ponte che scavalca, attraversa parte della città, ma invece di unirla, la divide inesorabilmente. Ci sono scelte urbanistiche che finiscono col ghettizzare. Quel ponte, voluto da Gioacchino Murat per facilitare l’accesso alla Reggia di Capodimonte, generò una frattura tra la città e il Rione, che divenne periferia insaccata, quasi nascosta da cui davvero difficile è risalire, emergere. L’ambizione è spesso quella di emigrare, andare lontano, al di là del ponte. Le catacombe Il Rione Sanità … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) Il punto ammirativo è dal ponte che scavalca, attraversa parte della città, ma invece di unirla, la divide inesorabilmente. Ci sono scelte urbanistiche che finiscono col ghettizzare. Quel ponte, voluto da Gioacchino Murat per facilitare l’accesso alla Reggia di Capodimonte, generò una frattura tra la città e il, che divenne periferia insaccata, quasi nascosta da cui davvero difficile è risalire, emergere. L’ambizione è spesso quella di emigrare, andare lontano, al di là del ponte. Le catacombe Il… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

BoutiqueIta : @Robertina969 @lasorelladiKarl È un buon metodo quello della costruzione. Io sono anni che vieterei l uso delle sig… - cosevaticane : RT @iscaramuzzi: tre cose mi paiono rilevanti del nuovo metodo sinodale: 1) come la constitution octroyéee, è dall'alto che si sollecita l'… - inobrec : continuo a condividere i documenti e le informazioni in merito al problema dell'illegittimità del metodo di calcolo… - bastardo42 : @swamilee Sincera applicazione del metodo scientifico ???? - undertxker : alla fine ho trovato un metodo per leggere quelle mail del cazzo più in fretta ma per la traduzione sto leggendo qu… -