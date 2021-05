Grey’s Anatomy: addio a un altro attore della serie (Di venerdì 21 maggio 2021) Grey's Anatomy, Greg Germann, conosciuto per il ruolo del Dr. Thomas Koracick, lascia la serie dopo quattro stagioni Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 21 maggio 2021) Grey's, Greg Germann, conosciuto per il ruolo del Dr. Thomas Koracick, lascia ladopo quattro stagioni Tvserial.it.

Advertising

21daffodils : @mardigras__ Esatto, per Grey's Anatomy il finale felice è 'si lasciano malissimo ma nessuna delle due muore' ahaha - fedexvibes : RT @cinnamongiirI: Sono troppo triste dopo questi flashback finali. Mi sento come se Jackson fosse l'ultimo tassello rimasto del vecchio Gr… - mardigras__ : @21daffodils il fatto che sia una seria tv spin off di Grey’s Anatomy prima o poi qualche dræma lo creeranno ahah - _imaleb_ : RT @miiannoio: Buongiorno come state? Io malissimo perché Jackson Avery ha definitivamente lasciato Grey’s Anatomy #GreysAnatomy https://t… - armsofvstrvnger : RIPETO, SONO MOLTO INCAZZATA CON GREY'S ANATOMY -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy «Grey s Anatomy» avrà un altra stagione (dopo, però, basta) Vanity Fair Italia