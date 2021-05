Google PIxel 6 | nuove conferme su design e prestazioni da urlo!

(Di venerdì 21 maggio 2021)6 continua a stupire, e lo fa con indiscrezioni che arrivano a seguito di quelle riportate qualche giorno fa.suda urlo per il dispositivo made in Mountain View. Render di6Possiamo dirlo:6 è, ad oggi, uno dei dispositivi Android più attesi del 2021. Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi riportate da Jon Prosser, arrivano quest’oggi ulterioricirca quello che sarà ildel prossimofonino. POTREBBE INTERESSARTI –>: allo studio la sua fotocamera sotto al display...

Nelle immagini è visibile solamente la variante Pro di6 (addio suffisso XL) ma questo basta a toglierci ulteriori dubbi riguardo alcune caratteristiche del terminale in arrivo ......pochi giorni per un ristretto gruppo di dispositivi - il nome di Realme era stato fatto da... Super AMOLED da 6,43' con risoluzione FHD+ (2400 x 1080), rapporto 20:9, frequenza di ...Durante il Google I/O 2021 è stata annunciata una nuova funzione in arrivo su Google Foto chiamata Locked Folder ...Il prossimo smartphone top di gamma di casa Google sta per arrivare: nelle ultime ore sono apparsi nuovi render e anche dettagli sul display.