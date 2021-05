Cosa attendersi dal Global Health Summit di Roma (di M.C. Malaguti) (Di venerdì 21 maggio 2021) (di Maria Chiara Malaguti, presidente di Unidroit e dirige il nuovo Laboratorio Altems “Health and Law in Europe and Italy” dell’Università Cattolica, campus di Roma) Oggi, 21 maggio, ha luogo a Roma il Vertice mondiale sulla salute organizzato dalla Presidenza italiana del G20 e la Commissione europea. Ci si attende che i paesi del G20 e le organizzazioni ed enti invitati facciano un bilancio delle esperienze maturate nella pandemia, per tracciare poi la strada futura. Secondo le dichiarazioni del Presidente Draghi, il Vertice dovrà dare indicazioni sulla sicurezza sanitaria, rafforzare i sistemi sanitari e potenziare la capacità di affrontare in futuro le crisi in uno spirito di solidarietà. La Commissione europea, d’altro canto, ha presentato una proposta di piano d’azione dell’Unione in materia di salute, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) (di Maria Chiara, presidente di Unidroit e dirige il nuovo Laboratorio Altems “and Law in Europe and Italy” dell’Università Cattolica, campus di) Oggi, 21 maggio, ha luogo ail Vertice mondiale sulla salute organizzato dalla Presidenza italiana del G20 e la Commissione europea. Ci si attende che i paesi del G20 e le organizzazioni ed enti invitati facciano un bilancio delle esperienze maturate nella pandemia, per tracciare poi la strada futura. Secondo le dichiarazioni del Presidente Draghi, il Vertice dovrà dare indicazioni sulla sicurezza sanitaria, rafforzare i sistemi sanitari e potenziare la capacità di affrontare in futuro le crisi in uno spirito di solidarietà. La Commissione europea, d’altro canto, ha presentato una proposta di piano d’azione dell’Unione in materia di salute, ...

