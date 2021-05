Bologna: Boccia a Conti, 'basta polemiche contro Pd, lavori con Lepore per città' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Matteo Lepore è il candidato del Partito democratico e ha tutto il nostro sostegno, uno di quei ragazzi che quando va tra i volontari delle feste dell'unità è amato e non deve vergognarsi di aver partecipato e organizzato una scissione; è in campo per la città di Bologna e sta parlando sempre e soltanto del futuro della città". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in un'intervista a Radio radicale. "Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro anche grazie al Pd prima di aver fatto la scissione insieme a Renzi e Italia viva, sta facendo una campagna elettorale molto aggressiva, incentrata sul parlare male del Partito Democratico; penso sia un grave errore e la invitiamo a parlare invece delle sue proposte per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Matteoè il candidato del Partito democratico e ha tutto il nostro sostegno, uno di quei ragazzi che quando va tra i volontari delle feste dell'unità è amato e non deve vergognarsi di aver partecipato e organizzato una scissione; è in campo per ladie sta parlando sempre e soltanto del futuro della". Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in un'intervista a Radio radicale. "Isabella, sindaca di San Lazzaro anche grazie al Pd prima di aver fatto la scissione insieme a Renzi e Italia viva, sta facendo una campagna elettorale molto aggressiva, incentrata sul parlare male del Partito Democratico; penso sia un grave errore e la invitiamo a parlare invece delle sue proposte per ...

