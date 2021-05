Biomutant su PS5 a 1080p, THQ Nordic risponde alle critiche degli utenti – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 21 maggio 2021) I 1080p reali di Biomutant su PS5 hanno sollevato le inevitabili critiche, e THQ Nordic ha deciso di rispondere in maniera molto chiara.. Biomutant girerà su PS5 a 1080p upscalati a 4K, e la Notizia ha inevitabilmente generato delle critiche, anche molto cattive, in particolare da parte dei possessori della nuova console Sony. Ebbene, THQ Nordic ha deciso di rispondere in maniera molto chiara alle polemiche attorno alla risoluzione di Biomutant su PlayStation 5, con lo stesso spirito di trasparenza con cui ha mostrato in video tutte le versioni del gioco onde evitare equivoci e false aspettative. “Non siamo una … Notizie giochi PlayStation 4Read ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) Ireali disu PS5 hanno sollevato le inevitabili, e THQha deciso dire in maniera molto chiara..girerà su PS5 aupscalati a 4K, e laha inevitabilmente generato delle, anche molto cattive, in particolare da parte dei possessori della nuovaSony. Ebbene, THQha deciso dire in maniera molto chiarapolemiche attorno alla risoluzione disu PlayStation 5, con lo stesso spirito di trasparenza con cui ha mostrato in video tutte le versioni del gioco onde evitare equivoci e false aspettative. “Non siamo una … Notizie giochi PlayStation 4Read ...

