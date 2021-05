Atp Parma 2021, il montepremi e il prize money (Di venerdì 21 maggio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Parma 2021, torneo organizzato da Mef Tennis Events in programma dal 23 al 29 maggio. Dopo l’appuntamento al femminile, ricco di nomi italiani, si passa agli uomini con altrettanti giocatori di rilievo. Il primo fra tutti è Lorenzo Sonego, reduce dal cammino strabiliante in quel di Roma, dove ha raggiunto la semifinale cedendo solo a Novak Djokovic. E’ di 480.000 euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 47 mila euro. Poco più di 6 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €6.195 (0 punti) SECONDO TURNO: €10.300 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €16.020 (45 ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo organizzato da Mef Tennis Events in programma dal 23 al 29 maggio. Dopo l’appuntamento al femminile, ricco di nomi italiani, si passa agli uomini con altrettanti giocatori di rilievo. Il primo fra tutti è Lorenzo Sonego, reduce dal cammino strabiliante in quel di Roma, dove ha raggiunto la semifinale cedendo solo a Novak Djokovic. E’ di 480.000 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 47 mila euro. Poco più di 6 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €6.195 (0 punti) SECONDO TURNO: €10.300 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €16.020 (45 ...

