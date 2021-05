ASST Crema: concorso pubblico per 5 infermieri (Di venerdì 21 maggio 2021) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il 17 giugno 2021. Pubblicato sulla GU n.39 del 18-05-2021. La copia del testo integrale del bando di cinque posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi – n. 17 del 28 aprile 2021 e nel sito internet aziendale all’indirizzo http://www.ASST-Crema.it nella sezione concorsi e avvisi. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Compilazione Le domande di ammissione al presente avviso dovranno essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021), per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il 17 giugno 2021. Pubblicato sulla GU n.39 del 18-05-2021. La copia del testo integrale del bando di cinque posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi – n. 17 del 28 aprile 2021 e nel sito internet aziendale all’indirizzo http://www..it nella sezione concorsi e avvisi. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Compilazione Le domande di ammissione al presente avviso dovranno essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed ...

Advertising

OpiLecce : ASST Crema: concorso pubblico per 5 infermieri - dosumma : RT @Nurse24it: Concorso #infermieri, 5 posti a #Crema Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - AssoCare : Concorso Infermieri ASST Crema: aperte le iscrizioni, 5 posti a tempo indeterminato in palio! Aperte ufficialmente… - cremaonline : Asst #Crema, operatori sanitari Cavalieri della Repubblica [guarda il VIDEO] - Nurse24it : Concorso #infermieri, 5 posti a #Crema Pubblicato in Gazzetta Ufficiale -