Arte, Franceschini apre il convegno Minerva4art su standard di certificazione (Di venerdì 21 maggio 2021) Giovedì 27 maggio, alle 15.00 il ministro della Cultura Dario Franceschini introdurrà il convegno ‘Arte e Impresa’, format ideato da Minerva4art, con il patrocinio del MiC, dal titolo ‘Lo standard dà valore: modelli e prospettive tra pubblico e privato’. Si tratta di un convegno online in cui si approfondirà il tema del sistema degli standard di certificazione nei beni culturali pArtendo dalla normativa pubblica che sancisce l’adozione dei livelli minimi di qualità per il sistema museale nazionale, passando per le linee guida e standard di qualità di Museimpresa, fino ad arrivare al nuovo standard per la certificazione di gestione di qualità denominato Tutela e indirizzato alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Giovedì 27 maggio, alle 15.00 il ministro della Cultura Dariointrodurrà ile Impresa’, format ideato da, con il patrocinio del MiC, dal titolo ‘Lodà valore: modelli e prospettive tra pubblico e privato’. Si tratta di unonline in cui si approfondirà il tema del sistema deglidinei beni culturali pndo dalla normativa pubblica che sancisce l’adozione dei livelli minimi di qualità per il sistema museale nazionale, passando per le linee guida edi qualità di Museimpresa, fino ad arrivare al nuovoper ladi gestione di qualità denominato Tutela e indirizzato alle ...

