Uomini e Donne, Tina Cipollari improvvisa una sfilata ma cade rovinosamente a terra: Gianni Sperti pubblica tutto. Il retroscena nel backstage

Ancora una volta Tina Cipollari è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, ma questa volta a far parlare di lei è uno spiacevole episodio avvenuto nel backstage del programma e ripreso prontamente da Gianni Sperti. L'opinionista del programma di Maria De Filippi ironicamente stava facendo una passerella da vamp quando si è appoggiata ad un grosso separé che però è crollato. Così Tina è finita a terra con un vero e proprio scivolone, condiviso poco dopo da Gianni sui social. "È caduta", ha scritto lui accompagnando la frase con alcune emoticon che ridono. Insomma, sembra nulla di grave, solo un grande spavento. Probabilmente ciò è accaduto durante una delle ultime registrazione del talk dei sentimenti di ...

