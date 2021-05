Ultime Notizie Roma del 20-05-2021 ore 17:10 (Di giovedì 20 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno si sblocca lo stallo del copasir dopo aver resistito a lungo anche alle richieste degli alleati di Fratelli d’Italia si sono dimessi componenti della Lega Arrigoni e Volpi Che era presidente seguito del pressing di PD e Movimento 5 Stelle che in accordo con liberi avevano annunciato questa mattina il passo indietro dei loro rappresentanti e la richiesta che la presidenza andasse secondo la legge all’opposizione Il Carroccio volo Easyjet dice Salvini dimissioni di tutti i membri del comitato la nomina di un organismo del tutto nuovo e la segnalazione dell’opposizione di 5 componenti su 10 tra cui poter scegliere il presidente e arriva il decreto sostegno Ibiza sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito questa mattina che sarà illustrato nel ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno si sblocca lo stallo del copasir dopo aver resistito a lungo anche alle richieste degli alleati di Fratelli d’Italia si sono dimessi componenti della Lega Arrigoni e Volpi Che era presidente seguito del pressing di PD e Movimento 5 Stelle che in accordo con liberi avevano annunciato questa mattina il passo indietro dei loro rappresentanti e la richiesta che la presidenza andasse secondo la legge all’opposizione Il Carroccio volo Easyjet dice Salvini dimissioni di tutti i membri del comitato la nomina di un organismo del tutto nuovo e la segnalazione dell’opposizione di 5 componenti su 10 tra cui poter scegliere il presidente e arriva il decreto sostegno Ibiza sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito questa mattina che sarà illustrato nel ...

