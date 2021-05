Traffico Roma del 20-05-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Luceverdedalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità alData l’ora dicarlo molto intenso sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare Abbiamo quello in carreggiata interna tra le uscite si esce l’aria sempre in carreggiata interna in coronavirus Death rate a partire dalla Nomentana sino allo svincolo La Rustica nella zona sud chiude in questo caso in carreggiata esterna a partire dal bivio con laFiumicino Sino all’uscitanina è sempre carreggiata esterna Ci sono code ed attese allo svincolo Casilina perintenso si sono formate code sulla Flaminia da due ponti all’albero come anche all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Mario vicino all’ospedale Gemelli al Aurelio Code in via Anastasio II lungo via di Boccea in via Aurelia Antica in ...