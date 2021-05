Sostegni bis | concorsi accelerati per tremila prof in materie scientifiche e tecnologiche

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nel testo all’esame del Consiglio dei ministri 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto. Al turismo fondi per 3,3 miliardi. Tagli a bollette e sconti sugli affitti di negozi

Il Dlnon alza i bonus ma prolunga al 2022 il termine per le assemblee Il Governo prende tempo sul consolidamento bancario. Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, l'ultimo testo del Dl ...Il tanto atteso decreto, sbarca oggi in Consiglio dei ministri, proprio il giorno dopo del via libera definitivo al primo dl. Si tratta di 77 articoli con i ristori a fondo perduto, misure per la ...Il Decreto Sostegni bis che si appresta ad esser varato dal Consiglio dei ministri a breve, potrebbe prevedere un nuovo piano di aiuti per famiglie e imprese, partite Iva. Al suo interno sono ...Ritardo pagamenti INPS: il bonus da 2.400 euro richiesto da molti italiani ancora non è arrivato, sollevando molte polemiche. Ecco perché e cosa si può fare.